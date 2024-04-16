توريد 80 طن قمح للشون والصوامع في بورسعيد حتى الآن

بورسعيد - محمد عزام

انطلق موسم حصاد محصول القمح بمزارع شرق وجنوب بورسعيد، لتبدأ أيضاً عملية التوريد للصوامع والشون بالمحافظات المختلفة، والتي تم تخصيصها لاستقبال وتخزين القمح، جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوريد أكبر قدر ممكن من محصول القمح في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي لجمهورية مصر العربية من محصول القمح.

وعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اجتماعاً، لمتابعة مستجدات بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، الدكتور منصور بكري السكرتير العام، والعميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، الدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، مديرية التموين والجهات المختصة.

وأكد المحافظ، على أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وقال اللواء عادل الغضبان، إن المحافظة هذا العام شهدت اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح ، حيث كثفت المحافظة جهودها فيه بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم ، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

وأشار إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 13161 فدان، منهم 5747 فدان بمنطقة سهل الطينة، و 7414 بجنوب بورسعيد ، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة بمحافظة بورسعيد زادت عن العامين الماضيين بنحو 20 ألف فدان .

وأوضح المحافظ، أنه تم توريد حوالي 80 طن من محصول القمح للشون و الصوامع بمحافظة بورسعيد حتى الآن، موجهًا الشكر للمزارعين على جهودهم في زراعة وإنتاج محصول القمح وتوريده في الموعد المحدد، وتضافر الجهود مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أكبر قدر ممكن من إنتاجية محصول القمح، مشيدا بوعيهم بجهود الدولة نحو العمل على تحقيق الأكتفاء الذاتي من محصول القمح خلال هذا العام.

ووجه المحافظ، بالتنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديريات التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح بهدف تحقيق المستهدف ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التي من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد، وكذلك التدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وإعداد المزارعين والتجار المسئولين عن عمليات الجمع والتوريد، مؤكداً على زيادة نقاط تجميع القمح وتشكيل لجان للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال هذا العام.