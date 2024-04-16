توريد 578 طن قمح للصوامع والشون فى محافظة الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد السيد المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بدء عمل اللجان المشكلة لاستلام القمح باستلام المواقع التخزينية باكر الاثنين الموافق 15 أبريل 2024، حيث أشار إلى أن حصيلة التوريد اليوم بلغت 578 طنًا و 279 كجم قمح بدرجة نقاوة 23.5 قيراط بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تم تحديد أسعار شراء القمح موسم 2024 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والإردب درجة نقاوة 23 بـ 1950 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأشار على حسن وكيل المديرية إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين وذلك لمتابعة بدء موسم القمح حصاد 2024 وتذليل أي معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكافة الجهات المشاركة.

وأفاد بأن عدد المواقع التخزينية 37 موقعا على مستوى المحافظة لاستقبال القمح موسم 2024.