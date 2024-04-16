تعرف على مبادرة "آمانك أولا" المدشنة بجامعة أسيوط لبيئة عمل آمنة ومستدامة

أسيوط- هيثم البدرى

دشنت إدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، مبادرة توعوية بعنوان "أمانك أولا"، وذلك لبيئة عمل آمنه ومستدامة، وذلك بإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني مستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، والمشرف علي إدارة السلامة والصحة المهنية.

وفي هذه النقاط نبين أهم أهداف المبادرة:

1- المبادرة تستهدف توصيل ثقافة ومفهوم السلامة والصحة المهنية للعاملين بكليات جامعة أسيوط.

2-تهدف المبادرة إلي التعرف على المخاطر التي تواجه العاملين داخل بيئة العمل والمنشآت.

3-تعمل المبادرة علي توفير الرعاية اللازمة للعاملين لهم، والحفاظ على المعدات، بما يساعد على زيادة الإنتاجية.

4- تعمل المبادرة علي توفير بيئة ملائمة تشجع على العمل.

5-تهدف المبادرة إلي التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

6- تساعد المبادرة علي تطبيق أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل كافة منشآت الجامعة للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

7- تهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، وغرس ثقافه السلامة والصحه المهنيه كأسلوب حياه داخل المنشآت الجامعية، والتعامل الفعال مع الأزمات الطارئة.

8- تهدف المبادرة إلي التوعية بطرق تأمين المنشآت الجامعية من أخطار الحريق والكوارث الطبيعية، وتفعيل دور إدارة السلامة والصحة المهنية، وتفعيل دور وحدات إدارة الأزمات.

9- تنفذ المبادرة خطة تدريبية للجهاز الإداري والطلاب وأعضاء هيئة التدريس لنشر ثقافه الصحه المهنيه، وتأمين المنشات الجامعيه؛ لضمان استدامه التنميه المهنيه والتدريب للعاملين بالقطاع.

10-تساعد المبادرة على الاستعداد لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشات بوسائل غير تقليديه بإستخدام آليات الهجوم السيبراني أو الذكاء الاصطناعي.

