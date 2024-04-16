تضامن الغربية: توزيع 25 طن لحوم و8 آلاف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع المحافظة

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي في محافظة الغربية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية، حصادها فى شهر رمضان، حيث بذلت جهودًا غير مسبوقة فى الإنتهاء من توزيع عدد 25 ألف كيلو لحوم و8 آلاف كرتونة مواد غذائية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة الغربية بالمجان من جمعية الأورمان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين اغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة.

موضحًا أن كراتين الأورمان تم توزيعها على الأهالى، والأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم، من أبناء محافظة الغربية وذلك لتخفيف الاعباء المادية على هذه الأسر وادخال الفرحة الى قلوبهم خاصة فى أيام وليالى الشهر الكريم.