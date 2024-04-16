تخصيص 4 قاعات للمراجعات النهائية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة بقنا

قنا صابر سعيد

عقد عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اجتماعا تنسيقيا، بموجهي أوائل المواد الدراسية الثقافية، ومديري المدارس الثانوية العامة، وذلك لبحث آليات تنفيذ المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمدارس نجع حمادي، بحضور عبد القهار أحمد، مدير التعليم الثانوي، وهدي جابر، رئيس قسم تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي، ومحمد فتحي المرواني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.

وأوضح مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أنه جري تحديد قاعتين لطلاب الشهادة الإعدادية بمدرستي الشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات بنجع حمادي، والمشتركة الابتدائية بمدينة نجع حمادي، كما تم تحديد مسرح مدرسة نجع حمادي الميكانيكية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الشعبة الأدبية، بينما جري تخصيص مسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، للمراجعات النهائية لطلاب وطالبات الشعبة العلمية علوم ورياضيات.

وأكد مدير عام الإدارة، علي أنه سيحاضر خلال المراجعات النهائية نخبة من المعلمين المتميزين المشهود لهم بالكفاءة في جميع المواد الدراسية، في الفترة من 21/4/2024 وحتي 24/4/2024، مشيرا إلى أنه سيتم نشر جداول المراجعات النهائية على موقع الإدارة التعليمية الرسمي فور ورودها من المديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.



