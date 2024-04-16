اليوم السابع
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تحصين 36.5 ألف رأس من الثروة الحيوانية لمواجهة أمراض الحمى القلاعية ببني سويف

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 01:17 م
تحصين 36.5 ألف رأس من الثروة الحيوانية لمواجهة أمراض الحمى القلاعية ببني سويف تحصين الثروة الحيوانية - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.  

تضمن التقرير الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 36 ألف و570 رأسا، منها "33 ألف و308 من الأبقار، و3262 من الجاموس والأغنام"، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من مارس الماضي وحتى الـسادس من أبريل الجارى.

فيما أشار مدير عام الطب البيطري الدكتور أحمد الجبالي إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة، وتوفير ما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.







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