تحرير 31 محضرا بمخالفات لمخابز فى السنبلاوين

الدقهليه شريف الديب

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية، صباح اليوم، حملة مكبرة برئاسة حاتم قابيل رئيس المركز، على عدد من المخابز بالمدينة والقرى، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وذلك للوقوف على مطابقة الخبز للوزن والمواصفات المقرره قانوناََ.

وتم تحرير31 محضر مخالفات متنوعة، عباره عن 2 محضر تصرفات في 128 شيكارة، و 6 محاضر نقص وزن من 9 جرام وحتى 32 جرام، و محضر مواصفات، و 10 محضر 97 لعدم وجود شهاده صحي، و 12 محضر 96 لعدم نظافة المخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو ذلك.

وأكد رئيس المركز والمدينة، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية على المخابز بالتنسيق مع التموين والصحه والجهات المعنية بذلك داخل نطاق مركز ومدينة السنبلاوين وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه.



جاء ذلك بحضور نواب رئيس المركز وحسام الدين عبداللطيف مدير المتابعة برئاسة المركز، وحسن المنزلاوي مدير العلاقات العامة، وأشرف عيسى مدير إدارة التموين بالسنبلاوين ومحمد محمود، ومحمد عبد المنعم مفتشي التموين، وأحمد القاسمى مفتش الإدارة الصحية بالسنبلاوين.



مخالفه لمخابز السنبلاوين (1)



مخالفه لمخابز السنبلاوين (2)