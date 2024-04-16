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تأجيل محاكمة متهمين اثنين بـ"خلية داعش قنا" لـ 27 مايو

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 02:09 م
تأجيل محاكمة متهمين اثنين بـ"خلية داعش قنا" لـ 27 مايو المستشار وجدى عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة متهمين بـ "خلية داعش قنا"، لجلسة 27 مايو المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل وأمانة سر محمد هلال.

ووجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.







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