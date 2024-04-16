بنى سويف تنفذ اختبارات الانتقاء بدورى مراكز الشباب بنسخته العاشرة

بنى سويف هانى فتحى

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، إدارة تنمية الشباب، إجراء الاختبارات للاعبي فرق الدوري الغير مقيديين بالاتحاد والمشاركين في النسخة العاشرة لاختيار القائمة النهائية لتمثيل محافظة بني سويف في تجربة أولى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة ، الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات برئاسة الدكتور محمد عبد القادر واشراف الدكتور وسام فاروق.

وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة أن التصفيات تهدف إلى تشكيل منتخبات لجميع محافظات الجمهورية للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة ، مشيرا إلى أنه تستمر اختبارات انتقاء اللاعبين لاختيار افضل العناصر حتى يتم الاستقرار على القائمة النهائية طبقا للائحة دوري مراكز الشباب بقيادة فنية "كابتن وائل عبد العال ، كابتن فكري شعبان" ويعاونهم، كابتن محمد علي ، كابتن محمد عزوز ، والدكتور حسام جابر ، بمشاركة كابتن صلاح طنطاوي .

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن الفاعليات تقام تحت رعاية الرئيش عبد الفتاح السيسي، وباشراف مباشر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، وإعداد وتنفيذ ادارة تنمية الشباب بقيادة رحاب صلاح مدير إدارة تنمية الشباب ، بمعاونة الاخصائيين بالإدارة .



