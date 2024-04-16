اليوم السابع
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بدء موسم توريد الذهب الأصفر.. صوامع المنوفية تستقبل أول دفعة من محصول القمح

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 04:00 م
بدء موسم توريد الذهب الأصفر.. صوامع المنوفية تستقبل أول دفعة من محصول القمح محصول القمح
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل صومعة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، مع بدء توريد محصول القمح فى بداية موسم الحصاد ، وسط فرحه من المزارعين بتوريد سنابل الذهب من محصول القمح.

ويقول المهندس أيوب الشيخ مدير صومعة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، أن صومعة شبين الكوم أقدم صومعة على محافظة المنوفية ، حيث يرجع تأسيسها ما يقرب 45 عاما على التقريب ، وبها 6 خلايا بسعة 30 ألف طن حيث يكون سعة كل خلية 5 آلاف طن.

ويضيف مدير صومعة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، أن بداية التوريد يبدأ من البوابة الرئيسية حيث يتم فرز السيارة المحمله بالقمح من قبل الجنة المشكلة من هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين ووزارة الزراعة ، ثم بعد عقب الانتهاء من المعاينة يتم وزن السيارة بالحمولة ، ثم يتم تفريغها بالصومعة .

ويشير أيوب الشيخ ، أن القمح درجات حسب رؤية اللجنة المشكلة المشكلة من هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين ووزارة الزراعة ، ويتم تحديد السعر من خلال درجة القمح ، ثم يتم تدصرف المقابل المادى للمزارع أو التجارة من خلال الحساب البنك للمورد.







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