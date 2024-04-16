بايدن يشيد بدعم التشيك لأوكرانيا وخاصة جهودها لتوفير الذخيرة من خارج أوروبا

واشنطن (أ ش أ)

أشاد الرئيس الأمريكى جو بايدن بدعم التشيك لأوكرانيا وخاصة جهودها لتوفير الذخيرة من خارج الاتحاد الأوروبى، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا فى البيت الأبيض.

ونقل راديو براغ، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن بايدن قوله إنه يعتبر التشيك حليفا عظيما للولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء التشيكي إن براغ وواشنطن تتشاركان نفس القيم الأساسية لحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والتي تعد ضرورية للتعامل مع التحديات الراهنة مثل الإرهاب أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو الوضع المعقد في الشرق الأوسط"، مشددا على أن التعاون الأمني ​​بين الدول الديمقراطية أمر ضروري.

وأشاد فيالا بدور بايدن في دعم أوكرانيا ووصف العلاقات المتبادلة بين البلدين بالممتازة، مستشهدا بتوقيع اتفاقية التعاون الدفاعي العام الماضي وشراء التشيك للطائرات المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس من طراز إف-35 كأمثلة على قوة هذه العلاقات.