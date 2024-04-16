انطلاق عملية جديدة ضد الهجرة غير الشرعية فى جزيرة مايوت الفرنسية

باريس (أ ش أ)

أعلنت وزارة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية إطلاق عملية جديدة ضد الانفلات الأمنى والهجرة غير الشرعية والإسكان غير الصحى فى جزيرة مايوت الواقعة فى المحيط الهندى، وذلك بعد مرور عام واحد من بدء التدخل الأول الذى أطلق عليه اسم وامبوشو.

وذكر راديو فرنسا الدولى اليوم الثلاثاء، أن نحو 1700 من رجال الدرك والشرطة والجنود سيشاركون في هذه العملية والتي ستستمر 11 أسبوعا.

وكانت عملية وامبوشو قد بدأت في 25 أبريل عام 2023 بجزيرة مايوت الفرنسية الواقعة فى المحيط الهندى من قبل السلطات الفرنسية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الجزيرة، الذين أغلبهم ينحدر من جزر القمر المجاورة، فضلا عن تفكيك أحياء الصفيح.

يذكر أن الكثير من المهاجرين الأفارقة ومهاجرين من جزر القمر يحاولون سنويا الوصول بشكل غير نظامي إلى الأرخبيل ، الذي يعد نصف سكانه من الأجانب ، ويصل المهاجرون من جزيرة أنجوان التابعة لجزر القمر على بعد 70 كيلومترا فقط من جزيرة مايوت.

ومنذ عام 2019، عززت الدولة الفرنسية بشكل كبير وسائلها لمكافحة هذه الهجرة غير النظامية خصوصا عبر نشر سفن اعتراضية في البحر وفرض مراقبة جوية.