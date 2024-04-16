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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 08:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم السابع: تكليفات رئاسية بتطوير سانت كاترين وتعظيم الاستفادة من مقوماتها

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 08:07 م
اليوم السابع: تكليفات رئاسية بتطوير سانت كاترين وتعظيم الاستفادة من مقوماتها اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " تكليفات رئاسية بتطوير سانت كاترين وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية.. وزيرا الإسكان والبيئة يبحثان تفاصيل مقترحات إدارة وتشغيل مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم".


 

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