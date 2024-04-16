اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 12:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تحث إيران على ممارسة ضبط النفس لتجنب مزيد من التوتر فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:42 ص
اليابان تحث إيران على ممارسة ضبط النفس لتجنب مزيد من التوتر فى الشرق الأوسط يوكو كاميكاوا
طوكيو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حثت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، إيران على ممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التوتر في الشرق الأوسط، فى أعقاب الهجوم الذى شنته إيران على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة مطلع الأسبوع الجارى.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أن كاميكاوا قالت، في محادثة هاتفية مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طوكيو تشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم الإيراني وتدين بشدة مثل هذا التصعيد، مطالبة بضمان سلامة الملاحة في المياه الإقليمية.

ووفقًا لبيان الوزارة، أكدت وزيرة الخارجية اليابانية أن "الوضع الحالي ليس من مصلحة الشعب الإيراني والمجتمع الدولي بأسره"، مطالبة بدعم إيران في تأمين سلامة المواطنين اليابانيين المتواجدين بها.







اليابان

حرب إيران واسرائيل

إيران وإسرائيل الآن

إيران تضرب إسرائيل اليوم

صواريخ إيران النووية

صواريخ إيران على إسرائيل

إيران وإسرائيل على الخريطة

أقوى صاروخ إيراني

إيران الآن مباشر

كم عدد صواريخ إيران

سبب ضرب ايران لاسرائيل

إيران

إسرائيل

إيران وإسرائيل

هجوم إيران

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

ايران وإسرائيل عاجل

ايران وإسرائيل حرب

ايران وإسرائيل حاليا

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق

اليوم السابع بلس

حرب ايران وإسرائيل لايف

ايران وإسرائيل تويتر

حرب ايران وإسرائيل تويتر

طائرات مسيرة إيرانية

مسيرات إيرانية على اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة