اليابان تحث إيران على ممارسة ضبط النفس لتجنب مزيد من التوتر فى الشرق الأوسط

طوكيو (أ ش أ)

حثت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، إيران على ممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التوتر في الشرق الأوسط، فى أعقاب الهجوم الذى شنته إيران على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة مطلع الأسبوع الجارى.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أن كاميكاوا قالت، في محادثة هاتفية مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طوكيو تشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم الإيراني وتدين بشدة مثل هذا التصعيد، مطالبة بضمان سلامة الملاحة في المياه الإقليمية.

ووفقًا لبيان الوزارة، أكدت وزيرة الخارجية اليابانية أن "الوضع الحالي ليس من مصلحة الشعب الإيراني والمجتمع الدولي بأسره"، مطالبة بدعم إيران في تأمين سلامة المواطنين اليابانيين المتواجدين بها.