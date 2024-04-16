اللؤلؤ والزيوت المعدنية أبرز صادرات مصر للإمارات والسعودية فى نوفمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

كشفت قائمة أكبر 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية في شهر نوفمبر الماضي، عن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لتلك السلع في هذه الفترة، وعلى رأس هذه الدول الإمارات، حيث كان اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي على صدارة تلك السلع المصرية المصدرة إليها بقيمة بلغت 202 مليون و84 ألف دولار، مقابل 143 مليونا و415 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 58 مليون و669 ألف دولار، يليها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 19 مليونا و934 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 16 مليونا و105 آلاف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 3 ملايين و829 ألف دولار.

وبالنسبة للصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية قفد جاءت صادرات الوقود والزيوت المعدنية في الصدارة بقيمة 44 مليون و548 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 799 ألف دولار في نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت 43 مليون و749 ألف دولار، يليها النحاس ومصنوعاته بقيمة 30 مليون و458 ألف دولار، مقابل 24 مليون و843 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 5 ملايين و615 ألف دولار.

وكانت دولة الامارات استقبلت صادرات مصرية قيمتها 304 مليون و464 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 241 مليون و116 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت 63 مليون و348 ألف دولار، يليها تركيا وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 259 مليون و389 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 454 مليون و165 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022.

وتضمنت القائمة الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية وسجلت إجمالي الصادرات المصرية إليها نحو 235 مليون و176 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 201 مليون و228 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 33 مليون و948 ألف دولار، إلى جانب الصادرات المصرية إلى إيطاليا والتي بلغت نحو 208 مليون و934 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 300 مليون و982 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، وأخيرا جاءت الصادرات المصرية إلى ليبيا وبلغت قيمتها نحو 201 مليون و638 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 83 مليون و546 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 118 مليون و92 ألف دولار.