العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر بجوار صندوق قمامة بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عثرت الأجهزة الأمنية، التابعة لمديرية أمن البحر الأحمر، على جثة لشاب فى العقد الثالث داخل كرتونة ملقاه بالقرب من أحد صناديق القمامة بأحد شوارع الغردقة، تم إخطار النيابة العامة التى امرت بعد المعاينة بنقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر، داخل كرتونة بجوار أحد صناديق القمامة، بمنطقة الشيخ شحات بالغردقة، على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، إلى مكان البلاغ لمعاينة الجثة، واخطار النيابة العامة .

وتبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية حتي الآن ولم يستدل على شخصيتة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق.