الصين وألمانيا يتفقان على ضرورة منع تصعيد الوضع بين فلسطين وإسرائيل

كتبت: هناء أبو العز

بحث الرئيس الصيني شي جين بينج، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عددًا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، منها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمة الأوكرانية الروسية.

وقال الرئيس الصيني - خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء ببكين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إنه في ظل الوضع الحالي ومن أجل منع الأزمة الأوكرانية من الخروج عن السيطرة، يتعين على جميع الأطراف العمل معا، لاستعادة السلام في أقرب وقت ممكن.

واقترح الرئيس الصيني، أربعة مبادئ؛ لمنع الأزمة الأوكرانية من الخروج عن السيطرة، وهي أنه يجب إعطاء الأولوية لدعم السلام والاستقرار والامتناع عن السعي لتحقيق مكاسب أنانية، كما يجب تهدئة الوضع وعدم صب الزيت على النار، وكذلك الحاجة إلى تهيئة الظروف لاستعادة السلام والامتناع عن زيادة تفاقم التوترات، كما يجب الحد من التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي والامتناع عن تقويض استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

على صعيد آخر، اتفق شي وشولتس على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 لمنع تصعيد الوضع بين فلسطين وإسرائيل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام إلى قطاع غزة.



ووجه الزعيمان دعوة للدول المؤثرة إلى الاضطلاع بدور بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، والدفع من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وقال شي إن التعاون متبادل المنفعة بين الصين وألمانيا بمثابة ضمان لعلاقاتهما المستقرة ويتيح فرصا للتنمية المستقبلية، مشيرا إلى أن هناك إمكانات هائلة أمامهما لاستكشاف التعاون المربح للجانبين سواء في القطاعات التقليدية، مثل التصنيع الميكانيكي والسيارات، أو في المجالات الناشئة، مثل التحول الأخضر والتنمية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال شولتش، إن ألمانيا ترغب في تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين وتعميق الحوار الثنائي والتعاون في مختلف المجالات، مؤكدا التزام بلاده بدعم النظام الدولي متعدد الأطراف مع رفض المواجهة والدعوة إلى التجارة الحرة.