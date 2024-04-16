اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الصين تؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:10 ص
الصين تؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وزير خارجية الصين وانج يى
بكين (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الخارجية الصينية على ضرورة حل القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين فى أقرب وقت ممكن، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى، وتحقيق التعايش السلمى بين البلدين.

وأكد وزير خارجية الصين وانج يى، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السعودى فيصل بن فرحان آل سعود وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية، أن بلاده تعارض بشدة الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والذي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وأوضح أن الصين لاحظت تأكيد إيران على أن هجومها المضاد لا يستهدف أي دولة مجاورة وأنها مستعدة لمواصلة سياسة حسن الجوار، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يستلزم الاختيار بين التدهور والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأردف نقدر تأكيد السعودية على حل القضايا عبر الوسائل الدبلوماسية، مضيفا أن الصين مستعدة للعمل مع السعودية لتجنب المزيد من تصعيد المواجهة.

وأشار وزير خارجية الصين إلى أن هذه الجولة من التصعيد هي أحدث مظهر لامتداد الصراع في غزة، مضيفا أن الأولوية القصوى الآن هي التنفيذ الصارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 والتوصل الفوري إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم، وحماية المدنيين بشكل فعال، وضمان توفير المساعدات الإنسانية. مساعدة.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني لم يتمكن منذ فترة طويلة من تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة، ما يشكل الظلم الأكثر ديمومة في العصر الحديث وهو السبب الجذري للقضية الفلسطينية الإسرائيلية وكذلك جوهر قضية الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الصين والسعودية، أوضح وانج أن المملكة العربية السعودية شريك مهم للصين في الشرق الأوسط، مضيفا أن الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع المملكة العربية السعودية وتعميق السياسة بشكل مستمر".







الصين

الخارجيه الصينيه

السعوديه

حرب إيران واسرائيل

إيران وإسرائيل الآن

إيران تضرب إسرائيل اليوم

صواريخ إيران النووية

صواريخ إيران على إسرائيل

إيران وإسرائيل على الخريطة

أقوى صاروخ إيراني

إيران الآن مباشر

كم عدد صواريخ إيران

سبب ضرب ايران لاسرائيل

إيران

إسرائيل

إيران وإسرائيل

هجوم إيران

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

ايران وإسرائيل عاجل

ايران وإسرائيل حرب

ايران وإسرائيل حاليا

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق

اليوم السابع بلس

حرب ايران وإسرائيل لايف

ايران وإسرائيل تويتر

حرب ايران وإسرائيل تويتر

طائرات مسيرة إيرانية

مسيرات إيرانية على اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة