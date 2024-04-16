اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 07:01 م
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السيطرة على حريق نشب بحظيرة بإحدى قرى المنيا

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 06:08 م
السيطرة على حريق نشب بحظيرة بإحدى قرى المنيا حريق - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكنت  قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بحظيرة بإحدى العزب التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا، بسبب ماس كهربائى وأسفر الحريق عن نفوق عدد من رؤوس الماشية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة باندلاع حريق بإحدى العزب بمركز سمالوط، وقد انتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق  وتبين نشوبه بمنزل ملك ناصر. ج مقيم بإحدي عزبة الباشا بمركز سمالوط بسبب ماس كهربائي، مما تسبب في نفوق 11 رأس ماشية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 







مديرية الامن

حريق

سمالوط

اخبار المنيا

محافظة المنيا




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