السجن المشدد 8 سنوات على متهم بتجارة المخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات و100 ألف جنيه غرامة.

كانت نيابة الإسماعيلية، الكلية برئاسة المستشار محمد موسى المحامى العام لنيابات الاسماعيلية، قد احالت المتهم "ابراهيم ع س س" ، محبوس 33 سنة عاطل مقيم جمعية العاشر من رمضان، لأنه في دائرة مركز الإسماعيلية حاز بقصد الاتجار كمية من الحشيش، وبندقية آلية ، وطبنجة وحوالي 123 طلقة نارية كما تم ضبطة وبحوزتة تليسكوب وبندقية ضغط هواء.

وأكدت تحريات المقدمين أحمد مدحت المحمدي وعبدالرحمن الجناينى ،مفتشين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة سيناء، الشمالية بالإسماعيلية، أنهما انتقلا والقوات المرافقة لتنفيذ اذن النيابة العامة لضبط المتهم .

وأكدت التحريات اتجار المتهم في المواد المخدرة وكان المتهم يستقل السيارة المملوكة لشقيقه - فضبطه وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على هاتف محمول.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مبلغ نقدى كبير و بندقية آلية بداخلها 23 طلقة نارية وكيس بلاستيكي يحوي أربع خزائن بداخل كلاً منها 25 طلقة بإجمالي ، مائة طلقة نارية كما عثر على سلاح ناري آخرد مسدس ، بداخلة 10 طلقات نارية وخزينتين مما تستخدما على ذات السلاح بداخل كل منهما 10 طلقات وكيس بلاستيكي بداخله أربعين طلقة نارية مما تستخدم على السلاح الناري بضغط هواء مثبت عليها أحد أجزاء السلاح الرئيسية تليسكوب.

كما عثر على كيس بلاستيكي يحوي عشرين قطعة لمادة تشبه جوهر الحشيش المخدر وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة للإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلته والهاتف للتواصل مع عملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة المضبوطة على عملائه.