السجن المشدد 4 سنوات لديلر الحشيش فى البساتين

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في البساتين، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف جنيه بتهمة حيازة سلاح أبيض "مطواة".

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة أحرز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "مطواة".

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.