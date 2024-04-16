السجن المشدد 15 عاما لـ عامل لإتجاره فى المواد المخدرة بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء بالسجن المشدد 15 عاما لعامل وتغريمه 50 ألف جنيه لإتجاره في المواد المخدرة بمركز أبوتيج في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفنى عبدالفتاح وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقى عقيل، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.



تعود وقائع القضية رقم 8864 لسنة 2023 جنايات مركز ابوتيج إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد قيام المتهم " إبراهيم. ي . م " عامل، 27 عاما مقيم قرية نزلة باقور بالاتجار في المواد المخدرة بصورة الجملة ونصف الجملة متخذا من دائرة مركز أبوتيج وأول أسيوط مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي .

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد ثمرات مفتش بمنطقة أسيوط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتوصلت التحريات إلى حيازة المتهم على كمية من المواد المخدرة بقصد توزيعها على عملائه.



وبتقنين الإجراءات قاد الرائد أحمد ثمرات قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم استعدادا لتسليم كمية كبيرة من المواد المخدرة لأحد عملاءه بالقرب من مدخل قرية نزلة باقور وفور وصول القوة قامت بالتخفي حتى لا يشعر المتهم بتواجدهم وخشية من افتضاح أمر المأمورية قام القوة بضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بداخله 60 قطعة حشيش مختلفة الأحجام ومبلغ 520 جنيها، وهاتف محمول، بمواجهته بالمضبوطات اقر بإحرازه للحشيش بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار بها والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.