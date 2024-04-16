السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة سيارة أجرة بالإكراه في الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

عاقبت محكمة جنايات الإسماعيلية، عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لقيامهما بسرقة سيارة أجرة بالإكراه، وإحداث إصابات بالمجنى عليه، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحى الصواف وأحمد حمدى ومصطفي فؤاد.

كان المستشار محمد موسي البعبولي، المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية قد أحال أوراق القضية رقم 813 لسنة 2023 لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها، إبراهيم مسعود 26 سنة عاطل "محبوس" وابن عمه أحمد سليمان 24 سنة عاطل قيد الحبس الاحتياطي"هارب"، لأنهما بدائرة مركز شرطة أبو صوير سرقوا السيارة أجرة تاكسي المملوكة للمجني عليه محمد محمود أمين أحمد، وهاتف محمول ومبلغ نقدي، والمملوكين للمجني عليه إبراهيم محمد محمود عبد الجواد.

وكان ذلك ليلاً بطريق الإكراه الواقع علي الأخير حال قيادته للسيارة الأجرة المسروقة بأن استوقفه المتهم الأول طالبًا منه توصيله لأحد الأماكن مقابل مبلغ نقدي، وحال سيرهما بالطريق العام طلب منه الأخير الوقوف بالسيارة واستقل المتهم الثاني معهما وما أن تحرك بها حتى فوجئ بالأخير.

وقد أشهر سلاحًا أبيض، سكين في وجهه، محاولاً التعدي عليه بسلاح أبيض بحوزته إلا أنه قاومه فحدثت إصابته بيده اليسرى الموصوفة بتقرير الطبي المرفق وآنذاك قام المتهم الأول بفتح باب قائد السيارة ودفعه خارجها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء علي السيارة وما بداخلها من متعلقات وفرا هاربين.



وقال شاهد عُيان ويدعي "أ م ع" 47 سنة، موظف أمن، مقيم جبل مريم أمام شاطئ التعاون، بمركز الإسماعيلية، إنه حال عمله كسائق السيارة أجرة تاكسي، استوقفه المتهم الأول طالبًا منه توصيله لأحد الأماكن مقابل مبلغ نقدي فوافق على طلبه وحال سيرهما بالطريق العام طلب منه المتهم الأول الوقوف بالسيارة واستقل المتهم الثاني معهما وما أن تحرك بها حتى فوجئ بالأخير.

وقد اشهر سلاحًا أبيض، سكين في وجهه، محاولاً التعدي عليه به إلا المقاومة فحدثت إصابته بيده اليسرى الموصوفة بتقرير الطبي المرفق وأنذاك قام المتهم الأول بفتح باب قائد السيارة ودفعه خارجها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على السيارة وما بداخلها من متعلقات وفرا هاربين.



وتوصلت التحريات السرية التى أجراها المقدم السيد عبد العال بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، إلى قيام المتهمين بارتكاب الواقعة على نحو ما شهد به الشاهد الأول مقررًا بتمكنه من ضبط المتهم الأول، نفاذاً لأمر ضبطه وإحضاره.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني الهارب مضيفًا، بأنه تمكن من ضبط السيارة المسروقة في وقت لاحق بدائرة المركز بإرشاد المتهم الأول وباحالتهما للجنايات أصدرت حكمها السابق.