السجن المؤبد لتاجر مخدرات تعدى على موظف عمومى اثناء أداء عمله فى الجيزة

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطلا بالسجن المؤبد، و3 متهمين آخرين بالحبس سنة، وإلزامهم بالمصاريف، لاتهامهم بالتعدى على موظف عمومي أثناء تأدية عمله.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزراع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزى.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم " ح . ص" 25 سنة عاطل، و"ع . م" 27 سنة نجار، و"ك .خ" 38 سنة، خباز، و"ر . ص" ساقطة قيد، استعرضوا وآخرين مجهولين القوة ولوحوا بالعنف قبل موظف عمومي وأفراد القوة المرافقة له بالجيزة، مستخدمين الأسلحة البيضاء، بقصد ترويعهم وفرض السطوة وتكدير الأمن العام، بقصد منعهم تنفيذ أعمالهم وتعطيل تنفيذ القوانين ومقاومة السلطات وتعريض حياتهم للخطر.



وقال المجنى عليه خلال التحقيقات، أن معلومات وردت إليه أكدتها تحرياته السرية مفادها اتجار المتهم الأول في المواد المخدرة، فانتقل إلى مكان تواجد المتهم وابصره يعرض على مجهولين آخرين لاذوا بالفرار لرؤيته كيس بلاستيكي يحتوى على مسحوق الهيروين المخدر، فضبطه وبتفتيشه عثر على ىأكياس تحوى ذات الجوهر المخدر وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواه، وحال اقتياده للقسم قام المتهم وآخرين بالتعدى عليه ومقاومته والقوة المرافقة له ملقين حجارة لمنعهم من أداء عملهم.