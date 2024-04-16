اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة تداول صور لشخصين يحملان سلاح بالجيزة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:46 ص
الداخلية تكشف حقيقة تداول صور لشخصين يحملان سلاح بالجيزة مسدس لعبة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت الداخلية لكشف ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك" متضمناً صورة يظهر خلالها شخصان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهم أسلحة نارية بأحد الشوارع بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بالصورة (طالبان مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) وكذا الدراجة النارية التى كانا يستقلانها (قيادة أحدهما وملك والده) وبمواجهتهما قررا أن السلاح الظاهر بالصورة عبارة عن (بندقية بلاستيك "لعبة أطفال") وأنها كانت بحوزتهما بقصد اللهو خلال عيد الفطر المبارك ، وأرشدا عنها ، وبسؤال صاحبة الحساب قررت أنها إعتقدت عن طريق الخطأ أن بحوزتهما سلاح نارى .







موقع فيس بوك

وزارة الداخلية

دراجة نارية

حمل سلاح نارى

رخصة الاسلحة النارية

لعبة أطفال

بندقية بلاستيك




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