الخارجية الفرنسية تدين أعمال المستوطنين الإجرامية فى الضفة الغربية

أحمد علوى

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قيام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما ادي إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.

دعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، الاحتلال الإسرائيلي إلى تقديم المستوطنين المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية إلى العدالة دون تأخير.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، باريس تدرس اتخاذ تدابير جديدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين ضد المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية.

وتصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى وبلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين على الأقل، وإحراق منازل وسيارات وممتلكات.

وتسببت الأعمال الإجرامية للمستوطنين في مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين.