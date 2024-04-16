اليوم السابع
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البورصة المصرية.. تراجع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.73% بختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 02:56 م
البورصة المصرية.. تراجع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.73% بختام جلسة الثلاثاء البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.984 تريليون جنيه. 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 29400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 36095 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12544 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 6754 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 9632 نقطة.

 







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