البنتاجون: إيران لم تبلغنا بهجومها على إسرائيل

واشنطن (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بات رايدر، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على إسرائيل.

وأكد المتحدث في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية، أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع طهران، مضيفا أنه "سواء ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني أم لم ترد.. فهو أمر يجب على إسرائيل مناقشته واتخاذ قرار بشأنه".

وأوضح أن وزير الدفاع لويد أوستن، أكد أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى أي تصعيد، لكنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتها في المنطقة.

من جهتهت اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء، أن أفعال إيران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية على المنطقة.

وقالت يلين في تصريحات، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، إن واشنطن ستستخدم العقوبات، وتعمل مع الحلفاء لمواصلة عرقلة أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار.

وأشارت إلى أن الخزانة الأمريكية استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان على صلة بالإرهاب الذي تمارسه إيران ووكلائها منذ عام 2021.