البرلما الأوروبى يوافق على قرار بتكريس حق الإجهاض فى الحقوق الأساسية

فاطمة شوقى

وافق البرلمان الأوروبي، على قرار يدعو إلى تكريس الحق في الإجهاض في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، حيث تمت الموافقة على المبادرة، التي تحث الدول الأعضاء أيضًا على إلغاء تجريم الإجهاض الطوعي بشكل كامل وإزالة العقبات التي تعترضه ومكافحتها، بأغلبية 336 صوتًا مقابل 163 صوتًا وامتناع 39 عن التصويت خلال الجلسة العامة قبل الأخيرة للبرلمان قبل حله فى يونيو المقبل خلال الإنتخابات الأوروبية.

وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن القرار يدعو إلى تعديل المادة 3 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية لتعلن أن ، لكل شخص الحق في الاستقلال الجسدي والوصول الحر والمستنير والكامل والعالمي إلى الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، فضلاً عن جميع الخدمات الصحية ذات الصلة، بما في ذلك الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني، دون تمييز.



وأوضحت الصحيفة أن مبادرة أعضاء البرلمان الأوروبي، المستوحاة من القرار الذي اتخذته فرنسا في شهر مارس الماضي بتكريس الحق في الإجهاض في دستورها، ليست ملزمة، كما أنه ليس الأول من نوعه: فقد صدر بالفعل قرار مماثل منذ أقل من عامين، بعد المخاوف التي أثارتها أوروبا وقسم كبير من بقية العالم بسبب النكسة التي منيت بها المحكمة العليا في الولايات المتحدة عندما ألغت قضية رو ضد الولايات المتحدة. قضية وايد، التي أعطت الوضع الفيدرالي في عام 1973 لحرية المرأة في إنهاء الحمل، هي أيضًا أصل اللفتة الدستورية الفرنسية.



علاوة على ذلك، من الصعب للغاية أن يحقق هذا القرار الجديد هدفه، حيث أن تغيير الميثاق سيتطلب موافقة جماعية على السبعة والعشرين، والإجهاض قضية لا يزال هناك انقسام قوي بشأنها. وفي مالطا – البلد الأصلي لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا – يظل الإجهاض غير قانوني، إلا منذ العام الماضي، في حالة تعرض حياة الأم للخطر.

ويتسبب إلغاء القوانين الصارمة التي أقرتها الحكومة البولندية المتطرفة السابقة في إحداث انقسام عميق في التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء البولندي الحالي المحافظ دونالد تاسك. وفي يوم الخميس نفسه، تجري في وارسو مناقشة أربعة مقترحات بشأن هذه القوانين، وسيتم التصويت عليها يوم غد الجمعة.



ولكن لكل هذه الأسباب، يعد هذا القرار رمزيًا للغاية، والأكثر من ذلك، بالنظر إلى التعزيز المتوقع لليمين المتطرف في المجلس المقبل، الأمر الذي يثير مخاوف من تشكيل هيئة تشريعية جديدة حيث سيكون للنضال من أجل حقوق المرأة صدى أقل مما كان عليه في هذه الهيئة، التي تم فيها تحقيق تقدم مهم: في عام 2023، صدقت المفوضية الأوروبية على اتفاقية اسطنبول، وفي فبراير، تمت الموافقة على أول قانون أوروبي رئيسي ضد العنف الجنسي، على الرغم من أنه لا يزال هناك شعور بوجود مهام معلقة (أعضاء البرلمان الأوروبي الذين روجوا لهذا التشريع لم يحققوا التحدي الأكبر الذي يواجههم: وهو أن تقبل الدول القانون الدولي).



وفي قرارهم الجديد، يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا على وجه التحديد السلطات البولندية والمالطية إلى إلغاء قوانينها المتعلقة بالإجهاض وغيرها من التدابير التي تحظره وتقيده. كما يدينون رفض الأطباء في بعض الدول الأعضاء إجراء عمليات الإجهاض، في بعض الحالات من قبل مؤسسات طبية بأكملها، على أساس شرط الضمير، ويأسفون لأن هذا الشرط كثيرا ما يستخدم في الحالات التي يؤدي فيها أي تأخير إلى تعريض الحياة أو الصحة للخطر من المريض.



وقالت النائبة البرلمانية ماريا يوجينيا رودريغيز بالوب (سومار): نحن نحتفل بأن البرلمان يتحدث مرة أخرى لصالح المرأة والاستقلال الذاتي لأجسادها، إن الحرمان من الوصول إلى الإجهاض الآمن يشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الميثاق مثل الكرامة الإنسانية أو الصحة أو المساواة، لقد ثبت أن تجريم الإجهاض والحرمان منه، بالإضافة إلى أنه لا يخدم أي غرض، يمثل شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة. ولكل هذا لن نتوقف عن المطالبة بالحماية منه.