اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 05:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإفتاء توضح حكم التنازل مقابل مال عن شقة تم الحصول عليها من الإسكان الاجتماعى

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 05:16 م
الإفتاء توضح حكم التنازل مقابل مال عن شقة تم الحصول عليها من الإسكان الاجتماعى شقة إسكان اجتماعى - صورة أرشيفية
كتب لؤى على

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ما حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال؟ فهناك رجلٌ تقدَّم للحصول على وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبعد تخصيص وِحدة سكنية بِاسْمِهِ يُريد التنازلَ عن حقِّ التخصيص لشخصٍ آخَر مقابِلَ مال، فما حكم ذلك شرعًا؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالاتى:


الواجب على الرجل المذكور الالتزامُ بما وَرَد في عقد تخصيص الوِحدة السكنية المذكورة مِن شروط، ولا يجوز له شرعًا التنازلُ عن حقِّ تخصيص تلك الوِحدة الصادر بِاسْمِهِ لشخصٍ آخَر مقابِلَ مالٍ إلا بعد استيفاء الشروط المُبيحة لهذا التصرُّف وفقًا للعقد الذي بينه وبين الجهة المختصة.

 

 







دار الافتاء

الاسكان الاجتماعى

سكن اجتماعى

اسكان

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