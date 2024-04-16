اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 05:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الإدارة الأمريكية: إسرائيل تدرس توجيه ضربة "محدودة الناطق" داخل إيران

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 05:05 م
الإدارة الأمريكية: إسرائيل تدرس توجيه ضربة "محدودة الناطق" داخل إيران القوات الإيرائيلية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/، بأنه الرد العسكري الإسرائيلي على الضربات الإيرانية سيكون "محدود النطاق".


ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئول - الذي لم تسمه - القول إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية بأن إسرائيل تدرس توجيه ضربة محدودة داخل إيران لأنها تشعر أن عليها "الرد بعمل عسكري حركي من نوع ما، بالنظر إلى النطاق غير المسبوق للهجوم الإيراني".


وأشار المسئول الأمريكي إلى أن إسرائيل لم تعط الولايات المتحدة إشعارًا رسميًا بشأن خططها ومتى يمكن أن تحدث، معربا عن أمله أن يوجه بعض التحذيرات لحماية المواطنين الأمريكيين وليس فقط العسكريين بل الدبلوماسيين في جميع أنحاء المنطقة.


وأوضح أنه إذا لم ترد إسرائيل؛ فإن الولايات المتحدة واثقة من أنه سيكون هناك تهدئة وسيعود الأمر إلى الوضع الراهن، مشيرا إلى أن أي خطوة إضافية تفتح الآن سلسلة من الاحتمالات الأخرى، بعضها مخيف للغاية.







امريكا

حرب إيران واسرائيل

إيران وإسرائيل الآن

إيران تضرب إسرائيل اليوم

صواريخ إيران النووية

صواريخ إيران على إسرائيل

إيران وإسرائيل على الخريطة

أقوى صاروخ إيراني

إيران الآن مباشر

كم عدد صواريخ إيران

سبب ضرب ايران لاسرائيل

إيران

إسرائيل

إيران وإسرائيل

هجوم إيران

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

ايران وإسرائيل عاجل

ايران وإسرائيل حرب

ايران وإسرائيل حاليا

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الصادق

اليوم السابع بلس

حرب ايران وإسرائيل لايف

ايران وإسرائيل تويتر

حرب ايران وإسرائيل تويتر

طائرات مسيرة إيرانية

مسيرات إيرانية على اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة