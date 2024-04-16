الآن.. الكهرباء تبدأ تطبيق جدول تخفيف الأحمال لليوم الثانى

كتبت رحمة رمضان

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الآن وتحديدا من الساعة 11 صباح اليوم، فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي وحتى الـ5 عصرا، لليوم الثاني على التوالي وذلك وفقا لـ6 مجموعات لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة ماعدا المجموعة الأخيرة ساعة واحدة.

ومن المقرر أن يبدأ مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية بدأ في عودة تخفيف الاحمال من الساعة 11 صباح اليوم وحتى الساعة 5 عصرا لمدة ساعتين وربع بحد أقصى على كل مشترك مقسمة على 6 مجموعات، ويعتبر هذا القرار نتيجة استبعاد العديد من المناطق وبعض المحافظات مثل مرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وتلتزم وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة بتطبيق جدول تخفيف الأحمال بعد أن انتهاء إجازة عيد الفطر، بالتنسيق مع وزارة البترول.