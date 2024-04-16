اعترافات لصة متعلقات المواطنين فى الجمالية: نفذت 7 جرائم بأسلوب المغافلة

كتب ـ سليم على

أدلت ربة منزل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترفات تفصيلية تفيد مزاولتها نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين من داخل المتاجر والمحلات بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة لها معلومات جنائية سابقة، واعترفت المتهمة أنها تختار ضحاياها من كبار السن والأطفال لسهولة تنفيذ جريمتها، واعترفت بارتكاب 7 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالب الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.