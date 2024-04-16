إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بالسلام

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) مصابان برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وبسؤالهما أقرا بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم تصادف حدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين) وطرف ثان (سائق) بسبب أولوية المرور قام على أثرها الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من فردين خرطوش مما نتج عن ذلك حدوث إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - طلقات نارية - سلاح أبيض).