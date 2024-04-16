إصابة شخصين بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز بمنازلهم فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة أتريب دائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، إصابة شخصين بحالات اختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهما، وجرى نقلهم فى حالة اختناق شديد إلى مستشفى بنها الجامعى، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم ثان بنها، بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول حالتين اختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهم فى منطقة أتريب بمدينة بنها وجار تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

على الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، والنقيب مصطفى الديب معاون أول مباحث قسم ثان بنها، وبالمعاينة والفحص وتبين إصابة شخصين نتيجة تسريب غاز داخل منزلهم أدى إلى وجود حالة اختناق لهما وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.