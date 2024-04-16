إزالة مخالفات بناء خلال حملة بأبو النمرس فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

شن مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة حملة مكبرة لمواجهة كل أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف ومتابعة حامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس عن إزالة سقف بالدور الأول بعد الأرضي مخالف دون ترخيص على مساحة حوالي 100 متر بناحية قرية ترسا الكونيسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

يُذكر أن جهود محافظة الجيزة خلال إجازة عيد الفطر أسفرت عن منع 52 مخالفة وتعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، تنوعت ما بين منشآت بالبلوك الأبيض وأسوار وغرف وشدات خشبية وأعمال تعلية وأعمدة خرسانية وحوائط وأساسات وحظائر وشون).

وأكد محافظ الجيزة استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.