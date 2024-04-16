اليوم السابع
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إخماد حريق داخل مخزن أوراق فى مدينة نصر

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 04:27 م
إخماد حريق داخل مخزن أوراق فى مدينة نصر سيارة إطفاء -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أوراق تابع لإحدى الشركات لصباغة وتجهيز الأقمشة فى مدينة نصر دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن أوراق تابع لإحدى الشركات لصباغة وتجهيز الأقمشة فى مدينة نصر، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلي موقع الحريق وتمت عملية إخماد النيران داخل المخزن ولا يوجد أى خسائر فى الأرواح.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.







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