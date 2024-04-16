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إحالة 3 أشخاص للجنايات بتهمة الشروع فى قتل شاب بسبب مشاجرة بمدينة نصر

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 12:11 م
إحالة 3 أشخاص للجنايات بتهمة الشروع فى قتل شاب بسبب مشاجرة بمدينة نصر حبس_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، إحالة 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهمة الشروع فى قتل شاب بسبب مشاجرة بينهما.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من أحد المستشفيات باستقباله (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وإضطراب بدرجة الوعى ، إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم  .

بالفحص توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص - مقيمين بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية ملك أحدهم .. وبحوزة مالك الدراجة (سلاح أبيض "مطواة ").. وبمواجهتهم إعترفوا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المصاب لقيامه بإستجداء المارة والمبيت بإحدى الحدائق بدائرة القسم تطورت لتعدى أحدهم على المصاب بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته "ولاذوا بالفرار مستقلين الدراجة".
 







الشروع فى القتل

مدينة نصر

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