اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 07:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 20 طبيبا وصيدليا وممرضا وفنيا وإداريا للتحقيق لتقصيرهم فى العمل بكفر الشيخ

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 07:33 م
إحالة 20 طبيبا وصيدليا وممرضا وفنيا وإداريا للتحقيق لتقصيرهم فى العمل بكفر الشيخ جانب من الجولة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 20 طبيبًا وصيدليًا وممرضًا وفني معمل وإداريين يعملون بالوحدة الصحية لقرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، للتحقيق لتقصيرهم في العمل.

جاء ذلك خلال مرور وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ على الوحدة الصحية بقرية الحمرا لمتابعة انتظام سير العمل بها والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بالوحدة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، للوقوف على أي معوقات واحتياجات ضرورية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية.

وأكد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، أنه جرى إحالة هؤلاء المقصرين في العمل للتحقيق من أجل معالجة القصور في أداء الخدمة الطبية، والوقوف على احتياجات المنشأة من تجهيزات طبية، والعمل على دعمها، لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.







كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

صحة كفر الشيخ

قافلة طبية

منشأة طبية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة