إحالة 20 طبيبا وصيدليا وممرضا وفنيا وإداريا للتحقيق لتقصيرهم فى العمل بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أحال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 20 طبيبًا وصيدليًا وممرضًا وفني معمل وإداريين يعملون بالوحدة الصحية لقرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، للتحقيق لتقصيرهم في العمل.

جاء ذلك خلال مرور وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ على الوحدة الصحية بقرية الحمرا لمتابعة انتظام سير العمل بها والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بالوحدة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، للوقوف على أي معوقات واحتياجات ضرورية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية.

وأكد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، أنه جرى إحالة هؤلاء المقصرين في العمل للتحقيق من أجل معالجة القصور في أداء الخدمة الطبية، والوقوف على احتياجات المنشأة من تجهيزات طبية، والعمل على دعمها، لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.