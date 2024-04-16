إحالة أوراق نجار وحلاق للمفتى لقتل عجوز بأسيوط أثناء سرقة قرط ذهبى من أذنها

أسيوط -هيثم البدرى

أحالت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وحسن سعيد داود، وأمانة سر زكريا حافظ و لؤي بهي الدين و محمد علاء، قضية نجار وحلاق لفضيلة المفتي لإبداء الري الشرعي في إعدامهما لقيامهما بإنهاء حياة سيدة عجوز بعد فشلهما في سرقة حلق ذهبى من أذنها أثناء نومها في منزلها دائرة قسم أول أسيوط.



تعود وقائع القضية رقم 7715 لسنة 2018 جنايات قسم أول أسيوط بورود بلاغ إلى القسم من " أحمد . ع . م " 43 عاما مدير مدرسة بأنه أثناء تواجده بمسكنه سمع صرخات استغاثة من والدته " صفية . م . ج " 78 عاما مقيمة بالطابق الأرضي بنفس المنزل وعندما نزل إليها وجدها ملقاة على سريها وبها عدة طعنات نافذة والتي أودت بحياتها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث قسم أول أسيوط وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " حسن . أ . س " 32 عاما نجار باب وشباك وسبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة و " عادل . م . ع " 26 عاما حلاق وسبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة.

وأشارت تحريات المباحث إلى أن المتهمان يقومان بتعاطي والاتجار في المواد المخدرة واتفق فيما بينهما على سرقة المجني عليها كونها مقيمة بمفردها في مسكنها وفي تمام الساعة السابعة والنصف من صباح ارتكاب الواقعة قام المتهمان بالتسلل إلى مسكنها ودخول غرفة نومها وقاما بالبحث عن أموال لسرقتها ولم يجدا أموال ووجدا المجني عليها نائمة على كنبه بالغرفة فقاما بالتوجه ناحيتها بعد أن شاهدا حلق ذهبي في أذنها وعندما حاولا سرقة الحلق من أذنها فشعرت بهما وصرخت للاستغاثة فقام بأحدهم بكتم أنفاسها وقام الآخر بتسديد عدة طعنات نافذة في ظهرها ورقبتها مما أدى إلى وفاتها في الحال.