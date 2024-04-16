اليوم السابع
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إجراء الكشف الطبى على 250 مريضا فى قافلة طبية بقرية بسيدى سالم

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 08:08 م
إجراء الكشف الطبى على 250 مريضا فى قافلة طبية بقرية بسيدى سالم قافلة طبية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نظمت مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، القافلة الطبية المجانية بالوحدة الصحية بقرية تيدة، بمركز سيدي سالم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأجرت القافلة الكشف الطبى على 250 مريضاً، إضافة لصرف الأدوية مجاناًـ، وإجراء التحاليل اللازمة.

 

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة، الدكتور محمد شقوير، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها وعلى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ودعم فريق العمل وتحفيزه، مؤكداً أن القافلة ضمت 9 عيادات طبية ويتوفر بها مجموعة مميزة من الأخصائيين والاستشاريين لعدد 9 تخصصات طبية، باطنة، أطفال، الجراحة العامة، الجلدية، الأنف والأذن، أسنان، عظام، نسا، تنظيم الأسرة، وتستمر فعاليات القافلة ليومين.







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