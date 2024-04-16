أوكرانيا: واشنطن قدمت 23 مليار دولار لدعم ميزانيتنا منذ بداية الحرب الروسية

كييف (أ ش أ)

قال وزير المالية الأوكرانى سيرجى مارشينكو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قدمت حوالى 23 مليار دولار لدعم الميزانية الأوكرانية منذ بداية الحرب الروسية الشاملة.

وأضاف الوزير -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أنه منذ 24 فبراير 2022، بلغ إجمالي المساعدات المقدمة لميزانية أوكرانيا من الولايات المتحدة حوالي 23 مليار دولار، ومثلت الأموال التي تم جمعها مساهمة كبيرة في استقرار النظام المالي لبلدنا.

وتابع أن الأولوية تتمثل حاليًا في تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالموارد اللازمة لمواجهة المعتدي بنجاح مع توفير الخدمات الاجتماعية والإنسانية الحيوية للمواطنين الأوكرانيين.

وأشار الوزير إلى أنه في عام 2024 سيتم إنفاق حوالي نصف النفقات على قطاع الأمن والدفاع، مبينا أنه "في ظل الحاجة المتزايدة لتمويل الدفاع -والذي يتم تنفيذه حصريًا على حساب الموارد المحلية- فإن جذب التمويل الخارجي لنفقات الميزانية الاجتماعية والإنسانية أمر بالغ الأهمية".