أوروبا تسعى لوقف الانتقام الإسرائيلى المحتمل ومنع تصعيد الصراع مع إيران

فاطمة شوقى

فى الوقت الذى تفكر فيه إسرائيل في خياراتها للرد المحتمل على الهجوم الجوي الإيراني ، فإن المسئولين الأوروبيين يدافعون عن الاعتدال لمنع الصراع من التمدد إلى المنطقة بأكملها.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن القادة الأوروبيين يواصلون العمل من أجب تجنب تصعيد الصراع إلى المنطقة بأكملها، بعد أن أطلقت طهران حوالى 300 طائرة بدون طيار وصواريخ الباليستية ، وهو ما يعد أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل.

في بيان مشترك صدر نيابة عن الدول الأعضاء في الكتلة من قبل رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي ، جوزيبى بوريل ، التزام الكتلة بأمن إسرائيل ، ولكن جميع الأطراف التي تعمل بأقصى قدر من الاعتدال.

وأشارت الصحيفة إلى أن هجوم إيران كان ردًا على الهجوم الجوي الإسرائيلي ضد قنصلية في دمشق ، عاصمة سوريا ، في 1 أبريل ، حيث لقى سبعة أعضاء من الحرس الثوري الإيراني مصرعهم ، بما في ذلك جنرالات.

وقال الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، الذي خطط لمقابلة بوريل في باريس ، أنه : يجب أن نكون بجوار إسرائيل لضمان حمايتها إلى الحد الأقصى ، ولكن أيضًا لطلب حدود لتجنب التصعيد.

سيحتفل وزراء الخارجية البالغ عددهم 27 في الاتحاد الأوروبي بمؤتمر لمناقشة التصعيد الإيرانى الإسرائيلى ، ويعتبرونه نقطة تحول في الصراع في الشرق الأوسط.

هل يمكن للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات؟

وترى الصحيفة أنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات إضافية على طهران في محاولة للضغط على النظام الإيراني للامتناع عن تنفيذ المزيد من الهجمات.

لكن، مرة أخرى ، يواجه معضلة إعادة تأكيد دعمه لإسرائيل ، من ناحية ، ويحث حكومة بنيامين نتنياهو على التصرف ضمن حدود القانون الدولي ، من ناحية أخرى.

لكن وزير الخارجية في المملكة المتحدة ديفيد كاميرون ، الذي شاركت قواته في اعتراض الهجوم الإيراني مع الولايات المتحدة وفرنسا ، بدا أنه يدرك حق إيران ردا على الهجوم على قنصليتها.

وقال كاميرون: "يحق للدول في الرد عندما يعتبرون أنهم عانوا من العدوان.

يتفق المحللون على أن أمن المنطقة يعتمد على رد إسرائيل، وقال جوليان بارنز دياسي ، من مركز العلاقات الأجنبية الأوروبية: يعتمد مسار الوضع الآن على ما إذا كانت إسرائيل تشعر بالحاجة إلى الانتقام ، حتى من خلال هجمات مباشرة محتملة ضد إيران.

وقال الخبير أنه ينبغى على دول الاتحاد الأوروبى أيضا استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية تحت تصرفها للضغط على إسرائيل حتى لا تسعى للانتقام.



