أمريكا: تدمير 4 طائرات مسيرة بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الاثنين، تدمير أربع طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن "دفاعا عن النفس".



وأشارت القيادة - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - إلى أن الحوثيين أطلقوا أمس الأول السبت صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه خليج عدن من منطقة يسيطرون عليها في اليمن، مضيفة أنه لم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار للقوات الأمريكية أو التحالف أو سفن تجارية نتيجة لذلك.



وكانت "سنتكوم" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن قواتها المدعومة بمدرعات القيادة الأمريكية في أوروبا قد دمرت في 13 و14 أبريل الجاري أكثر من 80 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وما لا يقل عن 6 صواريخ باليستية كانت موجهة لمهاجمة إسرائيل من إيران واليمن.