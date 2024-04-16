أخبار 24 ساعة.. الصحة: 9.2 مليون جلسة غسيل كلوى سنويا بالقطاعين العام والخاص

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة الصحة: إجراء 9.2 مليون جلسة غسيل كلوى سنويا بالقطاعين العام والخاص

التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية لعام 2024 / 2025

وزارة التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لتعزيز المخزون

النقل: تفويض رئيس الطرق والكباري باختصاصات الوزير مقصور على إزالة التعديات

وزير التعليم: مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية

الكهرباء: لا يوجد تخفيف أحمال أثناء مباراة الأهلى والزمالك اليوم

وزارة التعليم تعلن طرح مناقصة تأليف مناهج المرحلة الإعدادية المطورة.. تفاصيل

وزارة الزراعة تتلقي طلبات المشاركة في النسخة 91 لمعرض زهور الربيع