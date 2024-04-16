أحدث صرح طبي في المدن الجديدة.. أبرز المعلومات حول مستشفى العبور الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

بخطوات متسارعة يتم بها العمل داخل مستشفى العبور الجديد، بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، لتكون أحدث المستشفيات الكبرى بالمدن الجديدة، لتقدم خدمة طبية فائقة تليق بالمواطن المصري في ظل العمل على تطوير العشوائيات والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، ويرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول المستشفى الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

- تبلغ مساحة مستشفى العبور الجديد 16 ألفا و700 متر مربع.

- يتكون المستشفى من 6 أدوار بطاقة استيعابية 254 سرير (إقامة مرضى، رعايات، حضانات مبتسرين، غسيل كلوي، إفاقة، أسرة طوارئ).

- كما يضم المستشفى قسمًا متكاملًا للأشعة "مقطعية، رنين مغناطيسي، موجات فوق صوتية، إكس راي".

- المستشفى يضم 5 غرف عمليات كبرى، وقسما لجراحة القلب، وقسم المعامل، وبنك الدم.

- كما يضم المستشفى عن 17 عيادة تخصصية وعيادتين للعلاج الطبيعي.

- جار طرح المقترحات الخاصة باختيار مسمى للمستشفى.

- يعد المستشفى صرحا طبيا متكاملا لخدمة أهالي محافظة القليوبية.

- تم إنهاء 70% من الأعمال الإنشائية بالمستشفى، وجار أعمال الإنشاء وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

- يتم العمل حاليا على تجهيزه بأحدث الأجهزة لتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

