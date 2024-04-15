25 ألف كيلو لحوم و8000 كرتونة أغذية ضمن جهود التحالف الوطنى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ، حصادها في شهر رمضان، حيث بذلت الجمعية جهودًا غير مسبوقة فى الانتهاء من توزيع 25 ألف كيلو لحوم و8 آلاف كرتونة مواد غذائية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى داخل المحافظة، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدة بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة كفر الشيخ بالمجان من جمعية الأورمان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين أغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة.

وأوضح أن كراتين الأورمان تم توزيعها على الأهالى، والأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوى الهمم، من أبناء محافظة كفرالشيخ وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وادخال الفرحة الى قلوبهم خاصة فى أيام وليالى الشهر الكريم.

يذكر أن التوزيع في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء، وتوزيع لحوم الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك.