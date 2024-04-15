وكيل وزارة التضامن بالغربية: 35 ألفا و420 مستفيدا بكارت الخدمات المتكاملة

الغربية مصطفى عادل

أكد أحمد حمدى عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أن هناك 35 ألفا و420 شخصا يحملون كارت الخدمات المتكاملة، منذ فتح الخدمة وحتى الآن.

وأضاف لـ اليوم السابع أن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يتم من خلال التسجيل على الموقع، والحصول على موعد للكشف الطبي، ويتم مناظرة الشخص والاطلاع على الاوراق الرسمية الخاصة بتشخيص الحالة العامة ونوع الاعاقة، ويتم البت في الطلبات بعد مراجعتها سواء بالقبول أو الرفض.



وأشار أنه في حالة القبول يتسلم الشخص للكارت الخاص به، وفي حالة الرفض يحق له تقديم تظلم لاعادة النظر في القرار الصادر.