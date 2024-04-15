وصول 172 شاحنة مساعدات ومواد إغاثة من مصر لقطاع غزة واستقبال 745 مسافرا

رفح - محمد حسين

وصل لقطاع غزة 172 شاحنة تنقل مؤنا غذائية وإغاثية ومساعدات إنسانية تحركت من الجانب المصرى عبر معبري رفح وكرم أبوسالم، وتم إدخالها للجانب الفلسطيني.

ويقوم الهلال الأحمر المصري بتسيير شاحنات المساعدات بعد تجهيزها وإدخالها من بوابة معبر رفح للأراضي الفلسطينية لتأخذ مسارها إلى قطاع غزة وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت بيانات حركة معبر رفح، أنه وصل لغزة من الجانب المصري " 35" شاحنة بينها محروقات4، و4 غاز، ومساعدات 21شاحنة وهي 9 مواد غذائية، 1 مواد تنظيف، 7 طحين، 2 مستلزمات طبية، 1 خيام ، 1 رز، وقطاع خاص 10 شاحنات.

ودخل من معبر كرم أبوسالم "143" شاحنة، وهي مساعدات 141شاحنة، وقطاع خاص 2 شاحنة.

كما شهد معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم، دخول اعداد من المسافرين والجرحى، واوضحت بيانات حركة المعبر الساعات الماضية انه وصل من غزة إلى مصر 745 فردا بينهم 606 من المسافرين، و08 جريح، 33 مرضي، 94 مرافق، 03 صليب أحمر، 1 من الهيئة الطبية الدولية.