وزير النقل اللبنانى: انتظام جداول الطيران والرحلات بمطار رفيق الحريرى بنسبة 90%

كتب محمد عبد العظيم

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على حمية، اليوم الاثنين، انتظام جداول الطيران والرحلات الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي وعودتها إلى طبيعتها بنسبة 90% .

وقال وزير الأشغال اللبناني في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إنه تم اتخاذ قرار بإغلاق الأجواء اللبنانية حفاظا على أمن وسلامة الأجواء والمواطنين"، لافتا إلى أنه بنهاية اليوم ستعود الأمور لقواعدها بشكل كامل .

وأضاف أنه "كنتيجة طبيعية لقرار الإغلاق فإن شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية تأخذ وقتا لجدولة رحلاتها، وتكثف أعمالها حتى تنتهي كل منها من الإجراءات اللازمة في بلادها"، مشيرا إلى أن "لبنان تقوم من جانبها بتقديم التسهيلات اللازمة".